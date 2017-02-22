梁振英认同预算案内容 冀立会市民支持

（联合早报网讯）香港行政长官梁振英表示常认同财政司司长陈茂波在《财政预算案》提出公共财政的目标与方向，希望立法会和广大市民都支持。

香港星岛日报网报道，梁振英在声明中表示，《预算案》在财政资源上配合了1月公布《施政报告》中的各项措施，进一步落实本届政府在推动创科发展、增加土地供应，以至扶贫、安老、助弱、改善基层市民生活等多方面的承担。

另据香港明报网报道，财政司司长陈茂波发表《财政预算案》，发表一系列一次性“派糖”措施。陈茂波公布，宽减2016/17年度75%的薪俸税和个人入息课税，上限为两万元（港元，下同），全港184万名纳税人受惠。有关扣减会在2016／17年度的最终应缴税款反映。政府收入将减少164亿元。

至于薪俸税的边际税阶，会由现在的4万元扩阔至4.5万元，将减轻130万名纳税人的税务负担。而伤残受养人免税额，则由现在的6.6万元增至7.5万元，将惠及3.5万名纳税人。

政府也会增加供养兄弟姊妹免税额，由现在的3.3万元增至3.75万元，将惠及2.38万名纳税人。会延长居所贷款利息扣除年期，由15个课税年度增至20个课税年度，最高扣减额则维持每年10万元。政府会增加个人进修开支的最高扣除额，由现在的8万元增至10万元，将惠及3500名纳税人。

另外，政府宽减2016/17年度75%的利得税，上限为2万元，全港13.2万名纳税人受惠，有关扣减会在2016/17年度的最终应缴税款反映，料政府收入将减少19亿元。

政府同时宽免2017/18年度四季的差饷，每户每季上限为1000元，涉及321万个物业。政府收入将减少109亿元。政府并会向领取社会保障金额的人士，发放金额相当于一个月的综合社会保障援助标准金额、高龄津贴、长者生活津贴或伤残津贴，额外开支约35亿元。

此外，就低收入在职家庭津贴及鼓励就业交通津贴，也作出相若的安排，额外开支约1亿元。