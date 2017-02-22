宁泽涛疑被国家队开除 游泳中心：不发表评论

（联合早报网讯）22天上午，一份“关于宁泽涛返回海军队训练的函”的文件曝光，文头和落款盖章为“国家体育总局游泳运动管理中心”，签署日期为2016年10月18日。部分媒体指出这是宁泽涛被国家游泳队开除的证据，《法制晚报》致电游泳中心办公室，一位工作人员表示，“很多人在问这事，我们部门的角度，暂时不发表评论”，随后记者多次拨打中国游泳队领队许琪电话证实此事，均未打通。

报道指，从曝光的文件内容看，文件是游泳中心发给海军游泳队的公涵，“决定从即日起调整宁泽涛回你队训练，其训练、生活及反兴奋剂相关管理工作由你队负责。”至于理由，文件称宁泽涛严重违反了国家体育总局和中国游泳协会的相关规定，“你队宁泽涛自今年以来，未经批准私自代言广告，不服从国家队竞赛安排，拒绝参加接力项目资格赛等。”

早在去年里约奥运会之前，关于宁泽涛与国家游泳中心的矛盾，就有部分消息传出，称宁泽涛因为私自接广告，险些丢掉了前往里约参赛的机会。之后，宁泽涛在里约奥运会上并没有表现出以往的水平，回到国内后，关于他更多的消息被曝出，国家队对他停训、停薪等。后来，央视为宁泽涛拍摄的纪录片《转折点——宁泽涛》公开，宁泽涛在纪录片中的一句话“此处不留爷自有留爷处”，间接表达了离开国家队的决心。

就在文件曝光后，也有人指出该份文件存在多处错误，例如，由游泳中心发给下级的文不用“函”，处罚通知一律使用“处罚决定”，正式文件中地方队需用全称，即中国人民解放军海军队游泳队等等。由此看来，文件的真实性仍有待考证。