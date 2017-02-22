民调：超半数民众认为蔡英文两岸立场不利经济

（联合早报网讯）蔡英文执政9个月，民调近期止跌回升，根据“美丽岛电子报”今天公布2月国政民调显示，有47.5%的民众认为蔡英文在两岸关系的立场与做法对国家安全不利，有30.7%的民众认为有利，21.8％未表态。此外，有高达65%的民众支持蔡英文应和中国大陆政府谈判，协商两岸共同基础取代九二共识。就台湾整体经济而言，25.4%认为有利、55.9%不利，18.7%未明确表态。

台湾联合报报道，民调询问民众是否认为蔡英文应和大陆政府谈判，双方协商未来两岸关系的共同基础且取代“九二共识”时，有65.6%民众认为应该、15.2%不应该，19.3%未明确表态，近3年的调查结果相近。经由交叉分析得见20至39岁、或大学以上教育程度、或泛蓝民众及时代力量党支持者，认为两岸政府应该就此谈判协商的比率最高，皆超过73%。

民调也询问，“若两岸政府进行任何谈判，都要先表示接受两岸都属于一个中国”，在此前提下36.2%的人赞成蔡英文和大陆谈判，47.2%不赞成，16.6%未明确表态。经交叉分析泛蓝民众赞成的比率最高（63.2%，唯一过半数的群体），20至29岁、或泛绿民众不赞成的比率最高，皆超过67%。

在询问民众对中国国家主席习近平信任度方面，调查显示18.3%民众信任、50.4%不信任，31.3%未明确表态。经由交叉分析可见20至29岁、或大学以上的教育程度、或泛绿立场民众表示不信任的比率最高，超过65%，此外泛蓝立场民众不信任的比率也高于信任（43.1%比33.7%）。

民调也调查美国总统特朗普上任后，台湾民众对其信任度。民调显示，15.2%台湾民众表示信任特朗普、61.5%不信任，另23.3%未明确表态。经交叉分析可见20至29岁、或大学以上教育程度、或泛蓝立场民众不信任的比率最高，达71%以上。

民调也显示，有43.6%民众认为特朗普就任后，未来几年美国和中国会发生贸易或军事等方面的冲突，37.4%认为美中两国不会发生冲突，19.0%未明确表态。经交叉分析显示越年轻或教育程度越高民众认为，在未来几年美中会发生冲突的比率也越高。

该调查也询问民众，若美中两国在贸易或军事方面发生冲突时是否对蔡政府的危机应变有信心？数据显示，有38.6%民众有信心、49.4%表示没有信心，12.1%未明确表态。