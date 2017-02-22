新疆和田出台反暴恐奖励办法 最高可奖500万

（联合早报网讯）新疆和田地区日前出台《和田地区群防群治组织反暴恐奖励办法(试行)》(以下简称《办法》)，并设立1亿元(人民币，下同)群防群治组织参与反暴恐奖励基金。

财经网援引《和田日报》报道，《办法》明确提出，对群防群治组织反暴恐的奖励，坚持以经济奖励为主的原则；坚持在地区统一设立奖励基金，一案一奖的原则；坚持个人信息绝对保密和奖励过程适当公开的原则。为此，和田地区统一在财政局设立1亿元群防群治组织参与反暴恐奖励基金，各县市不另设基金。

据了解，群众举报涉暴恐违法犯罪线索的奖励标准从2000元到500万不等。

一、举报暴恐分子欲在人员密集场所、党政机关、重点要害部位实施冲撞、砍杀、爆炸等行动性、内幕性核心线索的，奖励500万—300万元。

二、举报暴恐分子传授、传播制枪制爆技术，制枪制爆、试爆、习武、采点，或煽动、预谋、策划暴恐活动线索的，奖励400万—250万元。

三、举报暴恐分子、宗教极端分子串联煽动、宣誓“圣战”，或策划、组织境内外人员非法出入境线索的，奖励300万—200万元。

四、举报可疑人员购买、藏匿大宗易制爆物品、管制器具线索，并因此破获暴恐案件的，奖励250万—150万元。

五、举报可疑人员资助境内外暴恐极端组织和个人，或图谋“伊吉拉特”线索的，奖励200万—100万元。

六、举报打击、残害不信教群众、损毁烟酒商店、“三老人员”坟墓等苗头性案件线索的，奖励150万—80万元。

七、举报宗教极端分子假借宗教名义干涉国家司法、行政、教育等，破坏国家法律实施线索的，奖励100万—50万元。

八、举报国家机关工作人员蓄意为犯罪嫌疑人、被告人开脱罪责、重罪轻判、私放罪犯、违规假释等线索的，奖励80万—30万元。

九、举报“两面性”党员干部、“两面性”宗教人士、思想极端的“野阿訇”违法犯罪线索，并提供相关证据的，奖励50万—20万元。

十、举报利用互联网即时通讯工具制作、传播、下载、藏匿带有民族分裂、暴力恐怖、极端宗教内容的网站网页或文字及音视频线索的，奖励40万—15万元。

十一、举报生产或经营管制器具、危爆物品的单位和个人未落实备案制、实名制、大宗销售报告制度线索，并因此破获暴恐极端案件的，奖励30万—20万元。

十二、举报恶意炒作社会热点、难点问题，煽动群众聚集上访线索的，奖励20万—10万元。

十三、举报无村（社区）党支部主导的“四项活动”、非法念“尼卡”线索的，奖励15万—5万元。

十四、举报危安案件在逃人员行迹、藏匿线索，因此抓获在逃人员的，奖励10万—5万元。

十五、举报销售、藏匿大量宗教极端书刊、移动存储介质线索的，奖励5万元。

十六、举报抢占讲经台，或非法教学经、“台比力克”，或强迫他人蒙面、信教，或侮辱、排斥不信教群众线索的，奖励3万元。

十七、举报网上网下歪曲、攻击党和国家富民政策、民族团结政策、维稳措施线索的，奖励2万元。

十八、举报可疑人员违规买卖二手车、液化气罐，或违反实名登记制度，或用电、用煤、用水、用气量异常变化线索，奖励5000元。

十九、举报蒙面罩袍、年轻人留大胡须，或其他“民俗宗教化、宗教极端化”线索的，奖励2000元。