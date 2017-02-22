中国国家旅游局：近半数境外受访者表示中国游客素质提升

（联合早报网讯）2月22日消息，中国国家旅游局当日在福建厦门发布《2016中国游客文明形象年度报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，境外受访者普遍认可中国出境游游客文明素质较5年前相比有所提升。其中，近半数（46.2%）受访者表示中国游客的文明素质普遍有了提高，印度尼西亚、法国、新加坡、英国、美国五国受访者对此感知尤为明显。

据《人民日报》客户端报道，《报告》也指出，中国出境游游客文明素质短板突出，大声喧哗、不按序排队、不尊重当地风俗在出境游游客不文明行为排名中位居前列。研究发现，认为媒体负面报道为主的国家或地区中，民众对中国出境游游客的素质评价也相对较低。媒体报道的价值取向与当地民众对中国出境游游客文明形象的评价呈现出明显的关联性。

《报告》提出，每一位中国出境游游客都是构成国家形象的“因子”，是“行走的中国名片”。根据数据显示，60.8%的受访者认为自己对中国游客的印象，影响了其对中国国家形象的认知，其中21.7%的受访者认为中国游客的印象对中国国家形象的影响非常大。

《报告》分析了中国出境游游客的文明形象得分仍然不高的原因主要有观念因素、文化因素、心理因素、行为因素，需要在加强法律约束、推动齐抓共管、创新制约机制等方面进一步寻求解决之道。