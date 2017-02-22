美前中情局局长：“一带一路”为中美合作提供新机遇

（联合早报网讯）美国中央情报局前局长詹姆斯·伍尔西今天（22日）说，“一带一路”倡议为中美提供新的合作机遇。

新华社报道称，在一场以“新形势下的中美关系及全球政治格局”为主题的中美专家对话中，伍尔西说，在美国新总统特朗普政府对华政策尚未明朗的情况下，中美关系的关键在于“不要陷于辩论和贴标签，而是要着手合作并达成成果”。

他说：“这就是为什么‘一带一路’倡议如此具有吸引力。它为中美提供新的合作机遇。”

伍尔西曾在特朗普竞选期间担任其高级顾问，并批评奥巴马政府拒绝加入亚洲基础设施投资银行和“一带一路”倡议的决定为“战略错误”。他在对话中还建议，中美可在能源领域加强务实合作。

伍尔西当天与中国现代国际关系研究院副院长袁鹏、美国全球安全分析研究所所长盖尔·勒夫特等学者，就特朗普政府外交政策走向、中美俄等大国关系、东北亚局势、中东和北非局势等议题交换观点。

与伍尔西观点相似，袁鹏认为，中美关系眼下重点之一在于寻找新的可使双方受益的合作领域，如基础设施建设、“一带一路”等。

就中美关系面临的挑战，袁鹏说，眼下中美关系的最大挑战或风险不是某个具体问题，而是双方缺少新的有效沟通渠道。“一方面，特朗普政府内部人员架构还未定型，另一方面，他本人排斥现有的中美沟通渠道。因此，双方高层寻找时机见面，重新设定新的沟通渠道，是目前最要紧的事。”

就特朗普政府在朝鲜核问题、南中国海问题、台湾问题等方面的政策走向，勒夫特说，就他所知，特朗普是“史上首名以地缘经济、而非地缘政治视角看世界的美国总统”。因此，在一些被人们视为“爆发点”的问题上，他并不寻求冲突，但如果遇到挑衅，他可能以“不相称的方式回应”。

勒夫特说，要避免与美国就某些问题发生不必要冲突，关键在于找到“足以避免冲突升级的机制”。

本次中美对话由中华能源基金委员会主办。这一机构从2012年开始每年在香港和华盛顿各举行一次中美对话，至今已是第11次。

中华能源基金委员会常务副主席兼秘书长何志平说，举办中美学者对话目的在于增进双方沟通和理解，而要达到这一目的，关键在于双方“不仅要说，还要听，融汇对方建议，以建立互信”。