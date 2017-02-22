今年赴台陆客恐少150万人次

（联合早报网讯）去年赴台陆客人数减少，冲击观光产业，台湾旅馆公会理事长赖正镒今天（22日）预估，今年陆客将少150万人次，呼吁政府将观光局提升为观光署，三年增加百亿元（新台币，下同）预算，五年拼3000万观光人次。

中央社报道称，全国商总暨旅馆公会理事长赖正镒表示，台湾去年外国旅客1069万人次，成长2.4％，尽管政府拼新南向，东南亚来台游客成长16.8％，泰、韩虽各增22.7万人次，但仍远不及陆客少掉的67万人次。

他举例说，亚洲国家接待国际观光人数以日、韩成长最多，日本增430.9万人次，达2404万人次，年增21.8%；韩国增388万人，年增29.3%，达1711万人次，相较他国外国旅客成长速度，台湾应是“负成长”。

根据统计，今年1月赴台陆客共18万7000多人次，较去年同期的30万人次，大减11万人次。其中，陆客团为6万多人次，较去年同期16万多人次约减9.5万人次，跌幅高达58%，他评估今年陆客恐大减150万人。

他也提出呼吁政府将观光局提升为观光署，观光预算要连三年增100亿元，外国旅客每年成长10%为目标，盼来台观光客五年后破3000万人次。

另外，针对最近惹议的一例一休，他也呼吁政府应另立专章，像加班费2.66倍调降为两倍，特休假回复原有规定，加班上限应由46小时放宽为54小时，盼5月底前能检讨出修法方向。