面对各国驻台使节 蔡英文重申维持两岸现状

（联合早报网讯）台湾外交部今天（22日）宴请各国驻台使节，总统蔡英文出席晚会致词时表示，在两岸关系上，“我们维持现状的承诺不变、善意不变，也不会屈服于压力”。

综合台湾媒体报道，蔡英文今天参加外交部新春联欢晚会，外交部长李大维、台积电董事长张忠谋夫妇也出席晚会。

蔡英文致词时提到两岸关系，再次重申，她维持现状的承诺不变、善意不变，不会屈服于压力，也不会走回对抗的老路。她表示，维持区域稳定繁荣是周边所有国家的责任，而台湾是负责任的伙伴，现在与未来皆是如此。

此外，蔡英文还说，将和友邦改变过去单向援助的作法，就踏实外交的原则，共同讨论新的互惠互助合作方式，未来外交部在规划外交策略时，也会将市场、产业的发展纳入合作计划考量中，让彼此国家的人民能更受惠于外交上的合作关系，希望透过实质参与国际组织，将台湾经验分享给国际社会。

蔡英文说，台湾特殊的国际处境“让我们走向世界的路比较辛苦、颠簸”，但台湾的脚步不会停下来，而是要加快，参与国际组织不只是要为台湾更好，也是要对国际更好。今年要找人才、研议松绑法规，也要争取更多创新产业、优秀人才来台，逐步评估简化签证程序来争取更多优秀人才，也张开双手欢迎更多观光客。

李大维致词时说，国际经济局势在过去一年快速转变，每个国家都必须面对国内产业升级、区域经贸架构重整和国际政治环境变化的动荡冲击，每个国家都必须在世界经贸舞台上寻求新的定位和经济成长动力，面对诡谲多变的局势，没有一个国家可以单独生存发展，要合作才能面对挑战。

李大维说，新的一年，台湾除了加强深化和友邦间的踏实互利外，也希望和美国的特朗普政府、欧盟、日本，及新南向政策目标国家在既有的良好基础上有进一步交流、合作，台湾有完整的产业链、完善的基础设施、训练有素的人力资源，向在场的各国使节喊话，欢迎各国使节引介各国厂商来台湾投资。