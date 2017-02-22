习近平：中法两国是全面战略伙伴

（联合早报网讯）中国国家主席习近平今天（22日）在人民大会堂会见法国总理卡泽纳夫。

新华社报道称，习近平指出，中法两国是全面战略伙伴，也都是联合国安理会常任理事国。健康稳定的中法关系符合两国和两国人民根本利益，也是世界和平发展的需要。自2014年中法开启紧密持久的全面战略伙伴关系新时代以来，两国各领域合作交流更加顺畅高效，人文交流日益深化，地方合作方兴未艾。中法共同促成气候变化巴黎大会和二十国集团领导人杭州峰会取得成功。中国愿同法国一道努力，保持中法关系良好发展势头。

习近平强调，中法关系之所以顺利发展，最重要的原因就是两国始终坚持相互尊重、平等相待，切实理解照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持。双方要抓好重点项目的落实，保持新兴领域合作的发展势头，充分调动和发挥两国企业和地方积极性主动性，就“中国制造2025”同法国“未来工业计划”发展战略对接。中方欢迎法方参与“一带一路”建设，支持两国企业在“一带一路”框架内开展合作。中方愿同法方深化执法安全领域合作。

习近平指出，中法要加强在国际事务中的合作，支持多极化进程，维护以联合国宪章为基础的国际关系基本准则，推动国际和地区热点问题和平解决。要共同旗帜鲜明反对各种形式的保护主义，推动更为开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。要继续推动全球治理变革，捍卫包括气候变化《巴黎协定》在内的全球治理成果，加强在二十国集团框架内合作，积极落实二十国集团领导人杭州峰会共识，推动汉堡峰会取得积极成果。中方支持欧洲走一体化道路，愿同欧方一道，推进中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系建设，更好实现合作共赢。

卡泽纳夫表示，法方致力于推动法中全面战略伙伴关系发展取得丰硕成果。在当前复杂多变的欧洲和世界形势下，中国的国际影响举足轻重。法国感谢中国为联合国气候变化巴黎大会成功发挥的重要作用。法方愿加强同中方在经贸、科研、核能、航空航天、汽车制造等领域和“一带一路”框架下基础建设等合作。法中同为联合国安理会常任理事国和国际核不扩散体系的重要成员，应当加强在国际事务中的合作，共同努力促进多边主义，维护世界和平与稳定。法方将继续积极推动基于相互信任的欧中关系取得更大发展。