安峰山：二二八事件是中国人民解放斗争一部分

（联合早报网讯）中国大陆国台办发言人安峰山今天透露，台盟中央2月23日将会在北京举办一个座谈会，以纪念台湾人民2.28起义70周年。他同时表示，2.28事件是台湾同胞反抗专制统治、争取基本权利的一个正义行动，是中国人民解放斗争的一个部分。

国台办2月8日宣布，大陆将举办系列活动纪念台湾2.28事件70周年。有舆论认为，大陆要借纪念2.28事件70周年的机会，与台湾民进党政府争夺有关2.28事件的话语权，预计大陆的相关纪念活动将十分高调。

安峰山今天在回应相关问题时称：“长期以来，2.28事件被岛内的一些‘台独’分裂势力别有用心的加以利用，他们歪曲历史事实，挑拨省籍矛盾，撕裂台湾族群，制造社会对立，为开展‘台独’和分裂活动进行张目，我想他们背后的用心是十分卑劣的。”

对于大陆将举办哪些纪念活动，安峰山说，23日上午台盟中央将会在北京举办一个座谈会。

台盟的全称是台湾民主自治同盟，1947年11月在香港成立，由居住在中国大陆的台湾籍人士组成，是中共认可的“八个民主党派”之一。台盟中央现任主席林文漪也是全国政协副主席，属于“党和国家领导人”序列。

北京有关学者指出，由于2.28事件早已成为“台独”势力离间两岸关系的工具，大陆纪念2.28事件70周年的规模应该不会很大，规格也不会很高。台盟中央23日举办的座谈会可能就是大陆官方纪念2.28事件70周年的主要活动，预计中共政治局委员、中央统战部长孙春兰、国台办主任张志军等官员将会出席座谈会。但整体上看，大陆官方并不希望2.28话题升温，以避免被“台独”势力继续炒作。

对于1947年发生的2.28事件，大陆官方的定性也有所变化，以前官方称2.28事件是台湾人民反对国民党蒋介石反动统治的“起义”，有力配合了中共推翻国民党政府的“解放战争”。随着近些年“台独”势力不断借2.28制造两岸分裂，官方又称2.28事件是台湾同胞反对当时国民党当局专制统治的爱国、民主、自治运动，是中国人民解放斗争的一部分，是台湾同胞光荣爱国主义传统的重要体现。

另外，对于近日台湾军方模拟大陆对台进行“斩首行动”，演练台湾领导人乘直升机撤离，安峰山今天回应说，“台独”势力及其分裂活动是台海和平稳定的最大威胁。“如果你不搞‘台独’，你有什么可怕的？”

环球网今天发表大陆原南京军区副司令王洪光的文章说，两岸一旦开打，大陆特种兵肯定会首先行动。台湾总统想跑，必定要赶在大陆特种兵降临松山机场之前，届时两军还未接触，总统先跑了，让“台独”军民情何以堪？如果总统勇敢，还想在指挥部里坚持一下，那肯定跑不掉了。

文章称，台军重要目标过于暴露和集中，衡山、圆山指挥部，海军、空军指挥所，台湾国防部都集中在一个不足3平方千米的地域内，只要一个远程火箭炮旅一次满管齐射，地面将寸草无踪，片瓦不留。同时，大陆东风11、东风15等近程导弹携带钻地弹、混凝土爆破弹误差半径不超过20米的精准打击，即使台军指挥所顶层厚实一时不易击穿，但进出口则薄弱得多。“轰塌了进出口，‘总统’闷在里面，挖开救援可困难多了。”