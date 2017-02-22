中国春运40天共发送旅客29.81亿人次

（联合早报网讯）2017年中国春运于2月21日结束。交通运输部今天（22日）发布春运大数据分析，春运40天，全国铁路、道路、水路、民航共发送旅客29.81亿人次，比去年同期增长2.3%。

新华社报道称，春运40天，全国铁路、道路、水路、民航共发送旅客29.81亿人次，比去年同期增长2.3%。其中铁路3.57亿人次、增长10.1%；道路25.21亿人次、增长1.0%；水路4397.6万人次、增长3.2%；民航5854.8万人次、增长13.7%。

春运期间，全国路网运行较为平稳，未出现长时间、大面积交通阻断情况。交通运输部重点监测的京沪高速等10条运输通道，日均断面交通量达3.37万辆，同比上升4%。各地围绕火车站、汽车站、机场等重要运输节点，共安排道路客运班线接驳车辆8万辆、公共汽电车19.9万辆、城市轨道列车11.9万班次。对接火车站和机场的公共汽电车、城市轨道列车比去年同期分别增长了55.9%和1.3倍。

春运期间，旅客以中短途出行为主，平均出行距离为335.18公里，500公里以内出行占比为79.8%。热点出行线路主要集中在东南沿海省份。调查数据显示，通过互联网购买火车票、汽车票和飞机票的旅客分别为71.9%、56.6%和71.9%。其中，有超过80%的旅客通过移动客户端购票。