中国最高法：庭审活动应当全程同步录音录像

（联合早报网讯）中国最高人民法院今天（22日）公布修订后的《最高人民法院关于庭审活动录音录像的若干规定》，要求庭审活动全程同步录音录像，建设透明法庭。该规定将自2017年3月1日起施行。

中新社报道称，规定明确指出，人民法院开庭审判案件，应当对庭审活动进行全程录音录像。人民法院应当在法庭内配备固定或者移动的录音录像设备。

同时，法院将把智能语音识别技术引入庭审记录。通过使用智能语音识别系统同步转换生成的庭审文字记录，经审判人员、书记员、诉讼参与人核对签字后，作为法庭笔录管理和使用。

规定提出，适用简易程序审理民事案件的庭审录音录像，经当事人同意的，可以替代法庭笔录。最高法司改办负责人对此表示，以庭审录音录像代替法庭笔录，可以有效提高庭审效率，科学配置人力资源，有效缓解“案多人少”的矛盾。

规定还提出，人民法院应当通过审判流程信息公开平台、诉讼服务平台以及其他便民诉讼服务平台，为当事人、辩护律师、诉讼代理人等依法查阅庭审录音录像提供便利。当事人、辩护律师、诉讼代理人等可以依照规定复制录音或者誊录庭审录音录像，必要时人民法院应当配备相应设施。

规定同时强调，未经人民法院许可，任何人不得对庭审活动进行录音录像，不得对庭审录音录像进行拍录、复制、删除和迁移。行为人实施前款行为的，依照规定追究其相应责任。