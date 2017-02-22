曾荫权被判入狱20个月 将提上诉

（联合早报网讯）日前被裁定公职人员行为失当罪成的香港前行政长官曾荫权，今天被判入狱20个月，成为香港史上第一个入狱的前特首。

法官陈庆伟判刑时批评，曾荫权身为港府最高首长，行为违反港人和中央政府的信任、背弃特首的尊严；而案中对大气电波的决定，更是影响全港市民。鉴于涉事人滥用其权力和责任，应判处阻吓性刑罚。

但陈庆伟也指出，同意曾荫权过去40年服务香港，1998年致力“打大鳄”应付经济危机，而在决定数码发牌一事，也有遵守程序。

陈庆伟形容，在他的司法生涯中，从未见过一个这样从高处堕下的人，最后决定以30个月为量刑起点，考虑到曾荫权的良好品格、过往在政府的贡献，减刑10个月，最终判处20个月监禁。

宣判后，72岁的曾荫权与坐在公众席的太太曾鲍笑薇对望了一眼，神情凝重。他过后被押解离庭时，在犯人栏玻璃底处找到空隙，蹲下与家人细声讲了几句话，随即被带走。

神色哀伤的曾太过后对媒体说：“今天是很黑暗的日子，对于法庭的裁判，我与家人都感到非常失望及伤心，我与荫权在过去五年来受到极大困扰及压力，所以对今日的结果感到非常难过，但我们会坚强及勇敢面对，我们会上诉。”

不过，香港大学法律学院首席讲师张达明认为判刑合理，因为干犯者是香港位高权重的前特首，而且罪行涉及公职人员行为失当，案件有一定严重性。

来自法律界的香港立法会议员郭荣铿也认为，判决是按一贯的法律原则，在量刑起点等方面已作出充分考虑。

全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，香港接连有高官涉贪被定罪，或多或少会影响香港的廉洁形象，但由于涉案的官员都得到合适的刑罚，这些事件未必会令国际留下坏印象。

曾荫权被指于2010至2012年期间，在行政会议审批雄涛广播的数码广播牌照时，没有披露他正与该公司主要股东黄楚标商讨租用其位于深圳的豪宅，作为退休后的居所，被裁定一项公职人员行为失当罪成。

曾另外还被控一项行政长官接受利益罪，由于陪审团未能达成裁决，控方已要求就该罪重审。