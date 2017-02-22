新中双边合作联合委员会会议本月27日于北京举行

（联合早报网讯）新加坡和中国的最高级别年度性双边会议，新中双边合作联合委员会（Singapore-China Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）会议将在下周一（27日）于北京举行。

中国外交部说，中方重视同新加坡的关系，愿同我国“进一步增进政治互信”，加强务实合作，推动双边关系健康稳定发展。

中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上说，应中国副总理张高丽邀请，我国副总理兼国家安全统筹部长张志贤将于2月26日至3月1日访华，并同张高丽共同主持新中双边合作联委会第13次会议、中新苏州工业园区联合协调理事会第18次会议、中新天津生态城联合协调理事会第九次会议，和中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第一次会议。

新中每年都举行副总理级的双边联委会会议，会议轮流在两地举行，以汇报两国各大重要合作项目所取得的进展。不过，这个原本应该在中国举行的双边会议去年未能如期召开。

耿爽说，新中双方将就进一步深化重点领域合作交换意见，对双边关系未来发展作出规划。

耿爽表示，新加坡是亚细安重要成员，中国与新加坡建立了与时俱进的全方位合作伙伴关系，双方在“平等互利的基础”上开展广泛合作。

他说：“中方重视同新加坡的关系，愿同新方进一步增进政治互信，加强务实合作，推动双边关系健康稳定发展。”