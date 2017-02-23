云南丽江警方:被打女子轻伤二级 有异议可重检

（联合早报网讯）2月21日，在云南丽江旅游期间被殴打毁容的女子@琳哒是我（下称“琳哒”）的伤情鉴定结果已经出具。据丽江市公安局古城分局给出的报告称，琳哒的伤情为轻伤二级。

中国青年网报道，鉴定通知书中称，公安机关聘请有关人员对被害人的人体损伤程度进行了伤情鉴定，鉴定意见是轻伤二级。

2月22日，琳哒表示，虽然事件已经过去了一段时间，但是其仍然感觉受伤处不太舒服，“因为鼻中隔骨折，影响我呼吸道。现在鼻子不通气，我晚上都是用嘴巴呼吸。”

由于身体不适，琳哒此前曾经前往医院自行检查，在琳哒出示的一份广东省第二人民医院体检报告中显示，“双侧鼻骨、鼻中隔、左侧上颌窦前臂、内侧壁及顶壁多发骨折、骨处密度较前稍增高，考虑有骨痂生长；原左侧上颌窦积液基本吸收；左侧上颌窦粘膜下囊肿；双侧筛窦炎症。”

琳哒说，她将在三月初进行第三次手术，进行鼻骨复位，此外由于新发现了囊肿，可能需要进一步治疗，“我现在比较担心这个囊肿，因为可能又要切开伤口。这几天鼻子总出血，半夜都起来喝很多水，并且伤口还有些肿疼。还没去检查，不知道是不是囊肿的问题。”琳哒表示，随后她将进行伤残鉴定以及后遗症检测。

在丽江市公安局古城分局出具的伤情鉴定中表示，“如果对该鉴定意见有异议，可以提出补充鉴定或者重新鉴定的申请。”对此，琳哒表示目前还在考虑。