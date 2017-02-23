台空军清泉岗基地陷毒风暴 已1630人验尿

（联合早报网讯）台湾空军清泉岗基地20日在军区内道路旁发现27包毒品，四二七战术战斗机联队长亲率主管与官兵、约聘雇人员一起验尿，至昨日傍晚，有1630人受检，十名官士兵初步筛检出尿液中有毒品阳性反应，但转至三军总医院复验后，已全部排除吸毒。空军估计，基地官兵尿液筛检初验工作，将在这两天完成。

台湾《自由时报》报道，台中地检署缉毒专组主任检察官林柏宏22日下午会同三位检察官进入基地内勘查现场，厘清毒品是蓄意放置或不慎掉落。他们认为这起案件“很不寻常”、“怪异”，但案情尚无重大进展。

台军方官员指出，虽案发在军营内，但疑点尚未厘清，后续毒品防制相关工作，要视检方调查结果，目前也无“全军验尿”的想法与相关命令。

台国防部昨日表示，部长冯世宽听取空军司令沈一鸣专案报告后，要求空军全力配合宪兵与检调查处，尽速厘清案情，将不肖人员绳之以法，宣示国军官兵拒毒、反毒决心。

经宪兵单位检验，上述毒品是二级安非他命与三级毒品恺他命（Ｋ他命），基地随后依“国军官兵滥用药物尿液筛检作业规定”，对全体官士兵进行尿液检验，有十人呈现阳性反应，不过，复验后排除吸毒。清泉岗基地政战主任施胜德指出，这十人均称感冒吃中药或西药，另有人吃减肥药，这些药物可能有安非他命主要成分麻黄素。

施胜德说，毒品在靠近行政与作业区的道路旁边发现，散落将近一公里，四周并无围墙，该基地内除四二七联队，还有陆军等十个单位，包括油弹补给库、运输排、航特部六○二工二队等，再加上洽公民众、维修设施的厂商，也都会经过此区域，有可能毒品是外人携入，目前已加强营区门禁与人员查察，案件已由检宪调查，如发现有人携带毒品进基地，一定依法送办。