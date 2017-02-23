宴请各国使节 蔡英文重申维持两岸现状

（联合早报网讯）台湾外交部22日宴请各国使节，台总统蔡英文出席致词时表示，在两岸关系上，“我们维持现状的承诺不变、善意不变，也不会屈服于压力”。

台湾中央社报道，台外交部22日晚间于圆山大饭店举行新春联欢晚会，宴请各国使节，蔡英文出席致意。她致词表示，过去一年，台湾与国际大环境面临改变与挑战，在变动的时代，需要有方向感的政府，找出坐标，让国家稳健往前走。

蔡英文表示，去年6月提出踏实外交策略，至今她与副总统陈建仁四度出访，实践此精神；台湾与美国、日本、欧盟与新南向政策的各国合作，在经贸往来、区域安全、防治传染病等各方面都有不错的发展；与友邦间也改变过去的单向援助，改为讨论互助合作方案。

蔡英文说，希望透过实质有意义的参与国际组织，将台湾经验分享给国际社会，虽然台湾的特殊处境，让台湾在国际上更颠簸，她感谢友邦过去对台湾处境的仗义执言，希望未来也继续支持，为台湾争取更多国际空间。

在两岸关系上，蔡英文重申，“我们维持现状的承诺不变，善意不变，也不会屈服于压力”，维持区域的和平稳定与繁荣，是周边所有国家共同的责任，台湾是负责任的伙伴。

蔡英文说，今年是关键的建设年，要重新找回台湾的经济动能，研议简化签证程序，争取更多优秀人才来台，也欢迎世界各地的观光客。目标是让台湾走向世界，让世界走进台湾。