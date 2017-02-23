中国房企扎堆造主题乐园 四川都江堰就有6个

（联合早报网讯）中国媒体报道，自2013年开始，包括万达、恒大、华强方特、长隆、碧桂园、华南城、世贸、佳兆业在内的多家中国房企竞相涉足主题公园领域，以实现产业多样化。

《经济参考报》报道，截至目前，万达集团宣布至2020年将开发15个主题乐园，现阶段武汉、南昌、西双版纳、合肥项目已正式开园；世茂房地产方面，与梦工厂的合作项目落地南京，并将于2020年投入运营，此外还规划在接下来三到五年兴建10个主题公园；华侨城集团打造的欢乐谷也分别落座于深圳、北京、上海、成都、武汉、天津、重庆、南京；华强方特则已在芜湖、沈阳、青岛、郑州、厦门、天津等地投资建成十余个主题乐园。

2015年，碧桂园与大连海昌极地海洋集团签署了战略合作框架协议，双方将整合资源，在全国共同关注及拟进入的城市范围内开发及获取项目，同时双方也将针对现有项目进行合作开发。

2017年，恒大也加入主题乐园行列，目前已确定在苏州、镇江、贵阳、长沙落地。此外，与启东市签订合作协议，打造海洋公园、水上世界等为一体的文化旅游项目。目前，长沙项目已正式开工，有消息称，该主题公园明显是瞄准华特迪士尼的上海迪士尼乐园和康卡斯特公司在北京的环球影城主题公园建造的，其投资比在内地的“魔法王国”高出47%。

据统计，仅四川都江堰一地，便有多达六个主题乐园。日前，都江堰市旅游局相关负责人介绍，近日，泰合水上主题游乐世界项目正式签约；3月，安缇缦国际旅游度假区一期将与游客见面；4月，灌县古城幸福路特色街区将开街营业；6月，万达文化旅游城万达茂滑雪乐园、秀场及万达茂电影乐园将开工建设。同时，泰合青城山国际旅游度假区、华彩景观乐园、水上娱乐世界也将陆续开工建设，以“五大度假区、六大主题乐园”为主的旅游产业集群已初具规模。

一位业内人士称，“目前来看，国内主题乐园市场存在较大的泡沫，不仅国外主题乐园项目纷纷进入中国，很多国内房地产商也涉足该领域，绝大多数主题乐园都处在亏损状态。”

旅游商业观察联合创始人程拓表示，“房地产企业纷纷抢占主题公园市场，不过目前的盈利困局也很明显，主要来自运营的问题。”