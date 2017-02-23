李昌钰谈蓝可儿案：一定是谋杀 警方不了了之

（联合早报网讯）被誉为“华裔神探”的李昌钰博士22日在天津南开大学法学院模拟法庭进行演讲，揭秘诸多世界名案。在回答学生提问谈及“蓝可儿案”时他表示，“她一定是谋杀，但是酒店进行了赔偿，家属也不愿意继续调查，警方最后不了了之。”

中新网报道，2013年年初，加拿大华裔女生蓝可儿在洛杉矶酒店离奇失踪，随后警方公布的录像显示她曾在电梯内有令人百思不解的怪异动作，但警方强调她并无精神问题。失踪3周后，蓝可儿的尸体在酒店顶楼的水箱中被发现。此事曝光后，在全球范围内引发了极大关注。

时至今日，虽然蓝可儿命案已经宣布结案，但案件疑点重重，还是不断有人关注。而被称为“当代福尔摩斯”的李昌钰博士更是被世人寄予厚望，不断追问其看法。

“我没有直接参与这个案子，那是洛杉矶的案件，但是事情发生之后，我有帮他们咨询一下。”李昌钰称，媒体的报道在开始时很多对死者很不公平，“有人说她开玩笑啊精神有问题啊，要不然为什么电梯里面按了很多按钮。其实他们不懂那些身体语言。”

李昌钰说，我在接受咨询时也告诉他们说错了，其实她（蓝可儿）很聪明，当时蓝可儿是觉得后面有人跟着她，因此在按电梯的时候，她每一层都按一按，那个人就不知道她住哪一楼了；当蓝可儿把头伸出去看的时候，动作虽然夸张，但并不是在开玩笑，“而是在看后面有没有人在追她。”

李昌钰指出，（案件发生的）那一地区很不好，很多房客反应水有味道都没有人重视，一直到尸体腐烂的味道才被发现。“她（蓝可儿）怎么会掉到水箱里？水箱有没有水？她一定是被谋杀，不是自杀，可惜后来警方不了了之了。”

他解释，破案不是一个人的事，需要物证、认证，这个案件假如家属不追究，你也不能去做额外的事，而且美国是个分权的制度，“除非洛杉矶警方聘请我，否则我不能越权，如今即便在康州，我已退休，也不能越权。”