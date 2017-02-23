二二八70周年 台学者盼政府继续公开档案

（联合早报网讯）今年是台湾二二八事件70周年。国立台湾大学历史学系教授陈翠莲表示，希望民进党政府对于共同历史要更用心处理，这有助于社会共识的凝聚，包括继续追查、公开档案和真相的理解。

台湾中央社报道，长期专研二二八事件的学者陈翠莲最近发表“重构二二八”一书。谈到二二八事件，她指出，档案要尽量找到、开放，讨论二二八事件才能在完整周全的史料基础上去检讨，“这是第一步”。从1990年到现在，档案开放做了不少，但还有很大努力的空间。

陈翠莲说，前总统李登辉时代有开放一部分档案，但不去处理责任问题；民进党2000年执政，前总统陈水扁对于二二八档案开放往前推进，公布一部分政府部门档案。

不过，对于整个事件，政府部门犯了什么错方面，陈翠莲说，还是陈水扁任内，担任国史馆长的张炎宪大量出版二二八、白色恐怖档案，当时的二二八基金会做了二二八责任归属的研究报告，但报告并没有获得政府部门的确认，还是半民间的态度。

至于马英九时代，陈翠莲指出，国史馆八年不去处理二二八事件和白色恐怖案件，把重点转向民国史、中国近代史、国民政府历史的研究，也没有公布更新的资料和档案。

她指出，档案开放不完全的最重要因素是当时的党国体制，李登辉总统任内兼任国民党主席，当时公布的大溪档案、国防最高委员会会议纪录，都来自党史馆，到现在“有些档案还在国民党”。

档案开放之外，陈翠莲说，二二八事件因为牺牲人数多、死伤惨烈，有人甚至被公开处决、曝尸等，这段受害的历史，有长达40年的时间在台湾社会不能被谈论，伤口复原、疗癒的过程很漫长，过去20几年来，多半是在疗癒伤口和受害的记忆。

二二八事件走过70年，陈翠莲认为，除了处理受害的记忆外，应该可以再往前一点思考，事情过程中，台湾社会为什么受害，从过程里，看到台湾社会如何因应危机，处理方式为什么失败等，从中找到省思和教训，进一步转化成为社会集体智慧，“也许已经到了这样一个时机，可以这样来做”。

此外，陈翠莲说，过去讨论二二八，着重于受害的历史、国民党政府的暴政，很少有人去真正理解战后的台湾在什么位置上；1949年后中华民国在台湾，资讯的控制某种程度是编造、欺骗，民众对台湾战后处境的理解，其实是在一定的框架下，也就是中华民国政府主权的框架，而她的研究发现其实不然。

陈翠莲在最近出版的新书“从战后美中体制重构二二八”谈到，过去对二二八的理解着重于内政问题，忽略这其实是美国远东政策一部分，美国的态度相当关键。近来美国对中、对台政策的态度似乎有变化，“我们是不是做好准备，有各种因应备案”。

陈翠莲指出，从美国或日本的资料中发现，长期以来统治当局对战后台湾的解释，“跟事实有些落差”，对二二八的理解若可以放大视野来看，也许能对台湾现在及未来的处境有一些理解；处于强权夹缝下的台湾，应该更积极做好准备，这也凸显国安团队的重要性，但现在比较看不出来，希望政府部门适当程度要让民众知道。

她也期待，相较于马英九政府的行礼如仪，民进党政府要真正面对共同历史，要更用心处理，共同历史的处理有助于社会共识凝聚，包括档案继续追查、真相的理解与扩大视野的探讨。