见二二八遗属 蔡英文：政府带头调查真相

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天接见“2017年海外二二八遗属返乡团”，她强调，政府会带头调查真相、呈现真相，追究二二八事件的责任归属，以改变“只有受害者、没有加害者”的现状。

台湾中央社报道，蔡英文致词指出，今年是二二八事件70周年。70年前，威权统治的错误，让各位失去至亲家人，也让台湾社会损失了几乎一整个世代的菁英。“一直到今天，所有的台湾人都还在承受二二八事件所带来的后果”。

她说，民主化以后，台湾人终于能够公开谈论二二八事件。政府透过认错、道歉、立碑、调查历史真相、回复受难者名誉，以及赔偿，试图要抚平过去留下来的伤痛。

蔡英文说，她很清楚，对受难者遗属来说，目前政府所做的事情都还不够完整。“我们绝对不应该轻易地说，历史已经过去了，伤痛可以放下”。

她说，前几天，她参加以色列和德国驻台单位举办的“国际大屠杀纪念日”活动。活动现场，她清楚感受到德国面对历史错误的勇气。她指出，直到今天，德国的政府、学术界和民间，不断积极挖掘历史真相，想要更仔细地反省犯错的原因，甚至持续起诉当年侵害人权的纳粹战犯。她说，德国的经验对台湾很有启发。历史真相的追求，以及历史记忆的保存，都是长期的社会工程。

蔡英文指出，新政府有义务继续努力，让二二八事件的真相，调查得更彻底，也更公开透明，并且让事件的责任归属，能够更明确、更详细；她会要求相关单位，持续清理威权时期的档案，把70年后仍然尘封的真相，完整摊开在阳光下。

蔡英文强调，政府会带头调查真相、呈现真相，追究二二八事件的责任归属，改变“只有受害者、没有加害者”的现状。这个使命，“我们不会遗忘，也不会回避”。