广州飞巴厘岛客机舱门未关好就起飞 中途返航

（联合早报网讯）昨日凌晨，一架由广州飞往巴厘岛的SJ1159航班因为舱门未关好，在飞离广州1个半小时后折返广州。

《南方都市报》报道，SJ1159航班往返于广州和巴厘岛之间，该航线为印尼苏拉维加亚航空公司(sriwijayaair)承运，每个航班189个座位，单程需要5个小时。

报道引述一名女乘客说，昨日凌晨3时许，她跟随旅行团登上这个航班。但飞机在出发一个多小时后，机上发出了即将返航广州的通告。“突然飞机晃动得很厉害，好像出了什么事，广播就通知要返回广州。”

随后，SJ1159于昨晨6时许重新降落在广州白云机场。根据乘客现场拍摄的视频显示，数名乘客情绪较为激动，希望乘务组能对于这样的操作给出相关说法，有乘客甚至怀疑，飞机上是否存在“漏洞”。

半小时后，机上的180多名乘客在机场短暂停留后，又收到了飞机的通知，“他们说已经完成了检修，可以重新航行。”

报道称，该航空公司广州地区相关负责人表示，根据检测，飞机驾驶室内的指示器虽然显示前舱门已关好，但实际上门并未完全关好。“机长发现问题后，决定立刻放油返航。”该负责人强调，飞机内为密闭空间，不会出现有“小洞”这种情况。上午10时38分，SJ1159重新在白云机场出发，并最终在当地时间15:39顺利抵达巴厘岛。

但昨日仍有20余名乘客对于继续乘坐该航班无法接受。目前，这些乘客均已暂时回家，正在和航空公司进一步协商退款及后续事宜。