中国最高法：对暴力杀医伤医等犯罪从严惩处

（联合早报网讯）中国最高人民法院刑事审判第五庭副庭长马岩23日表示，在审判中，法院始终坚持对暴力杀医、伤医等严重涉医犯罪依法从严惩处。

中新网报道，23日上午，最高法在北京召开新闻通气会，通报人民法院依法惩处涉医犯罪、维护正常医疗秩序的相关情况，同时公布5起涉医犯罪典型案例。

2014年，最高法会同有关部门，出台了《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》，进一步明确了对六类涉医违法犯罪行为的处罚。

马岩介绍，在审判中，人民法院始终坚持对暴力杀医、伤医等严重涉医犯罪依法从严惩处。

报道指，今天公布的广东卢德坤故意杀人案是“无端猜疑，蓄意报复，采取暴力手段故意杀害、伤害医务人员的犯罪”的典型。由于对治疗效果不满，2011年8月16日14时许，卢德凯持菜刀来到广东东莞长安医院报复行凶，先是砍死为其治病的医生刘某某，又将阻拦其行凶的医生伊某某砍致重伤，最高人民法院已依法核准卢德坤死刑，并已于2017年1月10日执行。

马岩说，卢德坤仅凭个人主观臆测，认为系医生的诊治错误加重其病情，导致其花费数万元且妻子与其离婚，经预谋在医院公然持刀砍击两名医生，致一人死亡、一人重伤，犯罪手段特别残忍，情节特别恶劣，后果和罪行极其严重，应依法惩处。

今天公布的湖南贺正平故意杀人案则是一起影响恶劣的杀害医务人员亲属的案件。

马岩介绍，贺正平因个人原因导致未能全额报销医疗费，却归咎于最初就诊的医院，多次纠缠医务人员孔某和院长徐某，并决意杀人泄愤。2016年6月13日，贺正平见到孔某年仅10岁的儿子孔某某独自上学，遂跟踪孔某某上公交车，在车上公然持刀捅刺孔某某头部、颈部等处数刀，致其重伤。法院依法判处贺正平死刑，缓期二年执行。

另外，今天公布的山西宋全喜等聚众扰乱社会秩序案，属于“在医疗机构违规停尸、私设灵堂、悬挂横幅、堵塞大门等严重扰乱医疗秩序”类。

在该案中，宋全喜等在医院急诊大厅停尸、私设灵堂祭拜数日，严重扰乱医院正常医疗秩序，法院对宋全喜依法判处有期徒刑三年六个月。

最高法今天发布的涉医犯罪典型案例还包括“王兴臣故意杀人案”和“向冰豪等故意伤害案”。