成都妖娆拉面小哥成“网红” 被称灵魂舞者

视频来源：看看新闻

（联合早报网讯）四川成都一名31岁的拉面小哥田波最近因为一则视频成为新晋“网红”，在视频中，他一边跟着音乐律动旋转跳跃，紧闭着双眼，一边拉动着手中的面，舞姿相当妖娆，有网友评论，绝对表演型人格，这小哥业务能力强得没话说。

据《华西都市报》报道，这则视频从今年春节开始便在网络上刷了屏。但田波意识到自己红了，已是近一个月之后。有外地游客不远千里，来到黄龙溪古镇，就是专门来看他。流水般的电话进来，甚至有人找到他，想挖他去工作，工资比现在高出几千块。

2月22日，田波如往常般工作，面馆门口聚集了里外三层的围观者。正在拉面的田波，表演的正是网络上广为流传的那个版本。妖娆的动作，妩媚的表情，配上黄龄的那首《痒》，整个画面活色生香。

报道指，田波每天拉面的时间早、中、晚三个时间段，长达5个小时。除了网上流传的那套拉面动作，田波还有自创的四五套拉面表演。不过，和网络上流传的那个版本有些区别，田波现场表演的版本表情更丰富，加入了更多即兴动作。

田波工作的面馆，卖的是成都黄龙溪知名的一根面。一根面又叫“长寿面”，是黄龙溪古镇的传统名小吃，手工制作，一根面拉开，正好装上满满一碗。作为黄龙溪的当家美食，古镇商家围绕一根面的竞争非常激烈。作为面馆的门面，拉面师傅压力很大。

“我当时就想着搞点花样，来招揽客人。”田波说，一开始他只是简单地扭几个动作，把原来扯面的动作，变得更花哨。

竞争随后而来。田波的这个创意很快被别的面馆学走了，并且经过改进，比他做得更好。面馆老板游德勋也坦承，自己在有意识地培训拉面师傅，迎合游客的喜好。店里有4个拉面师傅，都有自己一套拉面动作，但只有田波红了。

“每一次有了新动作，很快被同行‘拿来主义。’而且比他跳得更好。”为此，田波很是苦恼。直到去年国庆前后，店里的“大总管”刘勇出了一个绝招——干跳没意思，加点音乐如何？这次的探索，第一次表演的不是田波。但店里所有人都感觉，这次路子对了。

田波每天也在表演，有些游客拍了些视频到网上，但没有溅起任何浪花。直到有一天，黄龄的《痒》在店里响起。这首曲子配上田波柔软的身段，“简直绝配！”

店里漂亮的女拉面师林孃孃觉得，还是缺点东西。林孃孃决定，要对田波的表演加点料。她让田波跟着她学，一个动作，一个表情，一个眼神，一番培训下来，“我都不好意思了。”

“原来只是妩媚，现在是妩媚加风骚。”田波一开始非常排斥，觉得太“娘炮”了，表演时非常放不开。但是所有人都觉得，这次田波终于找到了自己的“灵魂曲目”。

“没想到，真搞出来了大事情。”这是田波红了之后的第一感觉。田波说，一切火爆的起点，只是招揽客人的“自我救赎”。