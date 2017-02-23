二二八请兵电文首次曝光 台学者：陈仪两手策略

（联合早报网讯）台湾国史馆“二二八事件档案汇编”新书今天发表，当时的台湾省行政长官陈仪1947年3月2日向蒋中正请兵的“寅冬亥亲电”档案首次曝光，台大教授陈翠莲说，这证明陈仪是两手策略。

台湾中央社报道，今年是二二八事件70周年，国史馆今天举办新书发表会，并邀请二二八事件纪念基金会董事长薛化元、台湾大学历史学系教授陈翠莲及中央研究院近代史研究所副研究员陈仪深座谈。

国史馆馆长吴密察说，蔡英文承诺在三年内要撰写转型正义报告书，要努力把政府档案找出来，据他了解，档案局发动清查征集计划，截至目前为止，档案局所掌握的二二八事件及政治案件相关档案已经有1万3000案。

国史馆在台总统府旧档案中，找到陈仪在1947年3月2日发出的“寅冬亥亲电”，当时的行政长官陈仪电报蒋中正，请国防部参谋总长陈诚，迅速调素质优良之步兵来台，陈仪电文提到“至少先派一团来台，俾可肃清奸匪以纾钧座南顾之忧”。

陈翠莲说，大溪档案在1992年中研院近史所就出版了，但很奇怪的是，二二八事件发生后，第一篇电文是在3月6日才出来；2008年国史馆再出版大溪档案，多了2则，也就是2月28日的电文与3月4日的电文，在3月4日的电文只能看到陈仪在3月2日已发文请兵，这次终于看到电文原文。

陈翠莲指出，在总统府档案终于看到，陈仪是在3月2日已请兵，这时候陈仪正在与民间二二八事件处理委员会谈，所有事情都让步、同意，但他另一手正在请兵，长期民间传说或学者研究推测，陈仪的手法是两手策略，他是欺骗、欺瞒、缓兵之计，终于在二二八事件开始调查至今25年，因为档案出土曝光而获得证实。

陈翠莲说，这次的档案也发现，台湾情报机构是层层叠叠，有军统、中统、宪兵、中央社、军务局、外交部情报司等单位。

她说，这次档案还看到“绥靖清乡”时期的办法，包括台中县清乡的专卷具体看到清乡如何被进行，民间情报网络，如何建立民间相互监视系统，由此可知，二二八事件不是在军队镇压后就结束，而是深入民间恐怖的统治情况才开始。

陈翠莲指出，这些史料的公布告诉大家，转型正义的工作不是一次二二八事件调查报告的公布，就能让大家知道事件真相。