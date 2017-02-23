鲁尼经纪人正与中国球队作转会磋商

（联合早报网讯）韦恩·鲁尼（Wayne Rooney）的经纪人保罗·斯特莱福德（Paul Stretford）已经前往中国，正在与一些球队进行转会磋商，看是否能够为曼联前锋达成转会协议。

BBC中文网报道，目前无法保证转会能够成功，由于中国联赛的转会窗在2月28日关闭，达成协议的可能性被认为仍然比较低。

不过，斯特莱福德已经前往中国的事实表明，曼联主教练穆里尼奥（Jose Mourinho）已经准备放走31岁的鲁尼。即使他不在这个月离队，似乎也肯定将会在今夏走人。

报道指，在穆里尼奥执教之下的曼联，鲁尼已经失去了主力位置。

英格兰队队长知道中超对他感兴趣已经有一段时间，不过目前并不清楚斯特莱福德与哪些俱乐部接触过。

北京国安俱乐部已经被视为最有可能签下鲁尼的球队之一，不过与该俱乐部有联系的消息源告诉BBC体育部说，他们并没有兴趣签他。

由于新的外援名额限制，江苏苏宁和天津权健两家俱乐部似乎是余下来最有可能的选择。

不过，英格兰队长的代理人已经与天津权健进行过商讨，他们的主教练法比奥·卡纳瓦罗（Fabio Cannavaro）表示，商谈并没有进展。

报道指，假如鲁尼跟随前队友卡洛斯·特维斯（Carlos Tevez）的步伐转投中超联赛，就几乎肯定会令他失去机会成为代表英格兰国家队出场次数最多的球员，他还差七场就能完成这个纪录。

据称，鲁尼倾向于留在曼联直至2019年合同到期，但是缺少上场比赛的时间迫使他考虑其他可能。

鲁尼是曼联队史的首席射手，在2004年18岁的年纪以2700万英镑从埃弗顿转会曼联以来，他一共赢得过五座英超冠军和一座欧冠冠军奖杯。