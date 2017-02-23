中方取消中韩建交25周年纪念美术展　韩媒：或与“限韩令”升级有关

（联合早报网讯）据韩联社2月22日报道，中国及韩国原定趁韩中建交25周年，于今年上半年在韩国国立美术馆举行纪念展，至今忽然告吹。韩联社指出，其或与中国发出“限韩令”有关，北京不满韩国去年引入萨德反导弹系统，认为该系统雷达深入中国腹地，损害中方战略安全利益，其后“限韩令”传闻不胫而走，屡传韩星韩企在华受挫。

韩联社引述京畿道美术馆馆长崔银珠消息，指自去年年起，韩方代表已就今年上半年举办韩中建交纪念展，与中方代表协商，不过至去年秋季，中方表达无法共同办展会。据知，本展会原定由韩国国际交流基金会和《人民日报》联合主办，中国文化部协办，由京畿道美术馆、庆南道立美术馆、济州道立美术馆、水原市立美术馆、清州市立美术馆参加。

崔银珠表示，虽然中方就取消展会一事，未有明确解释，但她推测可能事关萨德入韩，外交争议影响文化交流。韩联社指有论者指出，中方为反制萨德入韩，起初反制措施只针对韩星、韩中合拍电视剧和电影，今年以来“限韩令”却逐步扩至纯艺术领域。

“限韩令”升级传言已非朝夕之事，自今年1月就多次传出韩国文艺界人士访华受阻。韩国钢琴家白建宇原计划于3月中，与中国贵阳交响乐团合演，近日突然告吹；著名女高音歌唱家曹秀美原计划于2月19日起在广州、北京和上海巡回演出，中方最近却通知取消。韩国国立芭蕾团首席舞蹈家金智英原与上海芭蕾团协商，于4月主演《天鹅湖》，至2月初却接获中方通知，中止演出计划。