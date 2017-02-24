曼联球星鲁尼发表声明 结束转会中超传言

（联合早报网讯）英超曼联足球明星鲁尼（Wayne Rooney）星期四（2月23日）发表声明说，他将继续留在曼联效力，从而结束了有关他可能转会到中超踢球的猜测。

据BBC报道，声明说："我对其他俱乐部所表达的兴趣表示感谢，但是我想结束最近出现的猜测，声明我将留在曼联。"

英国媒体此前报道说，鲁尼的经纪人斯特莱福德（Paul Stretford）前往中国商谈了鲁尼离开曼联加盟中超球队的可能。

此前有传闻说，鲁尼最有可能转会的中国球队是北京国安、江苏苏宁和天津权健，但是似乎有关谈判没有取得进展。

鲁尼现年31岁，目前在曼联主教练穆里尼奥（Jose Mourinho）的手下似乎已经不能保证稳定的出场位置，而且不知道能不能在星期日曼联对南安普敦的英格兰联赛杯决赛中出场。

鲁尼是曼联创纪录的得分手，在2004年18岁时以2700万英镑的价格从英超埃弗顿转会到曼联，为曼联赢得5次英超奖杯和1次欧洲冠军联赛奖杯做出贡献。

鲁尼在曼联的合同到2019年到期。他曾经表示，他不会为曼联和埃弗顿以外的英格兰球队效力。

BBC体育事务记者斯通说，鲁尼最新发表的声明只解决了短期的问题，并没有解决有关他未来的长期问题。

斯通说，如果他不能在本赛季结束前稳定出场，他就会继续寻找其他出路，这包括中国，也包括其他地方的球队。

斯通还说，中国的球队的确对鲁尼有兴趣，但是要想在2月28日中国联赛转会窗口关闭前达成协议似乎不大可能。