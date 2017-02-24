北京两名护士给共享单车上锁占为己有，被拘留五天

（联合早报网讯）近日，火箭军总医院的两名女护士因给“小黄车”上锁，被行政拘留五日。据知情人透露，2月22日下午，火箭军总医院门口，两名女护士下班时刚要打开被自己私自上了锁的小黄车，就被在附近的民警抓个正着。两名女护士承认私自占用ofo共享单车。

据未来网报道，一位不愿透露姓名的民警称，最近北京市公安局开展内部专项行动，专门打击私自给共享单车上锁的行为。

《治安管理处罚法》第四十九条规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

“把车上锁了，就导致车辆无法被乘客使用。这是侵犯共享单车供应商的财产权。”北京律师张新年在接受未来网记者采访时这样表示。

如今，共享单车已成为民众出行的重要工具，然而，共享单车被偷、被扔、被拆二维码、被贴小广告、被占为己有等现场层出不穷。相关事件成为社会热议的话题。

张新年建议，需要加大普法。他分析称，“很多人出于猎奇的心理，把单车骑回家里没什么事，但是被扔、被拆等导致不能正常使用。这就是侵犯了共享单车供应商的权利。”

据了解，针对全国各地破坏共享单车的事件，各地执法机关均采取了行动。此前上海广州曾有人因破坏、私占共享单车被刑拘。