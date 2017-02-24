潘维刚：马英九认同我的理念 将参选党主席到底

（联合早报网讯）宣布参选国民党主席的前国民党籍立法委员潘维刚今天说，台湾前总统马英九认同她的理念，她请马英九连署，但马英九表示每人都支持，不太适合连署。审慎评估后决定参选，会选到底。

据联合新闻网报道，潘维刚上午接受广播节目访问表示，去年开始很多朋友鼓励她，她当时还没起心动念，原本想淡出政治，过快意人生，“真正考虑就是20天左右”。

为何决定参选？她说，经济令人忧心，加上两岸情势、国际发展与下个世代未来，民主进步党执政令人担心，看不见在野制衡力量，让她决定参选。

潘维刚表示，参选前，拜访所有前国民党主席，包括连战、吴伯雄与马英九，昨晚也致电国民党主席洪秀柱。拜访马英九时，马英九很开心，认同她的想法与理念，她请马英九连署，马英九愣了一下说（参选的）每个人都支持，不太适合连署，有活动愿意参加。

她说，昨晚与洪秀柱通电话，洪秀柱说很好、赞成她的理念与想法；她告诉洪秀柱，大家都希望国民党好，不会有任何冲突。

潘维刚表示，参选经审慎评估，她不轻易承诺做任何事，一旦下定决心，坚持到底，会选到底。13日开始连署，她没组织性连署，也没人头党员、请客与拜票行程，所有连署的朋友她都感恩。

外传潘维刚可能是前副总统吴敦义的侧翼，目的在瓜分洪秀柱的黄复兴票源，且外传潘维刚与吴敦义发言人林火旺是姻亲关系；潘维刚说，不要有动机论、阴谋论；她与林火旺是姻亲，但参选绝非林火旺策动。

她说，参选是为让大家听不一样声音、不一样选举，有能力、条件与体力为党服务都是好事。参与才能创造改变，每个人都很好。

谈到2018年与2020年选举，潘维刚表示，国民党主席最重要是寻觅人才，“成功不必在我”，她没参选台北市长的想法；2018年选举，六直辖市至少要拿下三个，否则党主席应下台。