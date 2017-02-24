中国大学生素质调查：爱国感等较强，正直感等较弱

（联合早报网讯）最新的研究表明，中国当代大学生情感素质总体发展水平较好，情感总平均分超过了6分(满分10分)。其中，道德情感和生活情感发展水平较高，但人际、审美、理智情感和情绪智力等相对较低。

据澎湃新闻报道，这项成果是中国教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“当代中国青年情感素质现状、问题与对策研究”首批成果之一，由上海师范大学卢家楣团队历时三年多完成。

研究团队组织了大规模调查，涉及经济发达、较发达和欠发达三类地区高校相对集中的14座大城市，包括清华大学、同济大学在内的100所大学的万余名大学生。

项目首席专家、上海师大心理学研究所所长卢家楣教授22日向澎湃新闻记者介绍，这项研究首次揭示了大学生情感素质现状，具体涉及六大类33种情感素质。

研究表示中国当代大学生情感素质总体发展水平尚好，情感总平均分都超过了6 分(满分10)。其中，道德情感和生活情感发展水平较高，人际、审美、理智情感和情绪智力等相对较低。

在33种具体情感中，大学生的爱国感、责任感、信用感、自尊感、关爱感、感恩感、理解他人情绪能力等得分都超过7分，达到较高水平，反映出大学生情感素质较好的一面。

但另一方面，诸如正直感、宽容感、表达情绪能力、人文美感、公益感、奉献感、探究感、乐学感、自信感、专业感、科学美感等需要加强。

研究还发现与以往有关研究相左的现象：在道德情感这方面，大学生的性别、家庭社会经济地位、家庭健全状况、大学类型、专业类型等因素，均未导致具有实质意义的差异。

这说明了道德情感的形成不受性别、学科、办学层次、学校类型、经济地区等因素制约，但其中原因尚需做进一步探索研究。