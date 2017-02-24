遇习就退缩 美媒：特朗普是个纸老虎

（联合早报网讯）美国总统特朗普在竞选期间，批评中国不嘴软；当选后，先是与蔡英文通话、接着又挑战一中政策，看似对中国态度强硬。然而正式就职后，特朗普马上“缩回去”，美国媒体评特朗普只是虚张声势，对华政策根本是“纸老虎”。

据中时电子报报道，美国《外交政策》双月刊网站2月22日文章指出，在选战中，特朗普一再对中国进行猛烈抨击。关于贸易，特朗普说“从美国外流的钱已经把中国重建了一遍”；在朝鲜问题和南中国海问题上，他说“中国在玩弄我们”。

但就职典礼才过去三周，特朗普与中国国家主席习近平通话后，态度马上转变，改口说“尊重”一中政策。换句话说，特朗普成为总统后第一个针对中国的行动就是对中国的虚张声势。

该文章批评，中国从此事中得到的资讯非常清晰、且不利于美国利益：一个所知不多且不负责任的美国总统，面对威胁就退缩了，而且什么都没有表示。

而特朗普决定退出TPP，更是弱化美国的对华立场。如果特朗普真的想在贸易问题上对中国强硬起来，他应该藉由推动TPP来强化美国在亚洲地区的经济地位，并为自己赢得对华贸易谈判的更多筹码。

文章指出，这一连串失误可能带来严重后果。不仅中国会认为这位美国的新总统能被任意摆布，美国在亚洲的盟友和伙伴对这个新政府的信任度也会下滑，进而打击美国在亚太的信誉。