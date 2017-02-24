二二八事件70周年 新史料今年将出版完毕

（联合早报网讯）台湾中央研究院副院长黄进兴今天表示，中研院台史馆在2008年4月偶然购得一份有关二二八事件跟白色恐怖有关的资料，经过解读后陆续出版，预计今年将全数出版完毕。

据联合新闻网报道，二二八事件今年届满70周年，中央研究院台湾史研究所跟财团法人二二八事件纪念基金会合作，举办“纪念二二八事件70周年学术研讨会”。

中研院副院长黄进兴开幕致辞时表示，二二八事件至今，岛内居民族群从彼此的对立、冲突，到现在的磨合、谅解，虽然还有不足之处，但仍希望透过事件的还原，渐渐抚平历史伤痛。

黄进兴说，二二八事件研究从1992年行政院成立“二二八事件研究小组”后积极展开，随后陆续有官方版的“二二八事件研究报告”、国史馆出版的“二二八事件档案汇编”等，许多资料提供研究基本的史料。

黄进兴表示，2008年4月台史馆购得一份有关二二八事件跟白色恐怖有关的资料，这份新史料对陈仪政府在二二八事件中，如何利用情治人员渗透各地处理委员会、举报涉案人员的研究等，提供另一个切入角度。

中研院在2009公开这批史料，并在同年4月邀请专家学者成立“二二八新史料解读班”，2013年也举办“新史料与二二八研究学术研讨会”，希望可以借由新史料补正过往论点，让史料内容结合学术研究。

2015年台史馆跟二二八基金会合作出版这批史料“保密局台湾站二二八史料汇整”，预计将在今年出版完毕。