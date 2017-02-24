潘维刚正式宣布参选国民党主席 力拼2018选举

（联合早报网讯）国民党前立委潘维刚今上午举行记者会，宣布将投入国民党主席选举。潘维刚表示，现今的国民党，正陷入建党百年来的危机关头，外部面临清算斗争，内部陷入人心涣散，党的支持者逐渐流失，年轻朋友不再相信党，若再不创新改革，将愧对许多为国家牺牲奉献、奋斗打拼的先贤先烈。

据联合新闻网报道，潘维刚表示，她从政以来受许多前辈提携，不管保障女性权益、关怀银发长者、支援急难救助、推动经济政策、改革国家税收、促进国际外交等，她从不缺席、也不畏强权，始终坚持以“同理心、合理心、可行性”作为问政原则。

潘维刚提到，民进党全面执政后，号称最会沟通的政府，不断抛出重大议题，却没有解决之道，还让不同意见的民众，被迫要为了自己的权益走上街头互相叫骂，上任不到一年，却不断耗费社会成本、制造更多对立，加上两岸关系急冻、经济发展停滞，全体国人跟着不安起来。

潘维刚表示，要担任党主席最应优先思考的不是谁来选总统，而是从哪里跌倒、从哪里爬起来。无私团结是党主席责无旁贷的义务，她要把人才、青年、信任找回来，“透过党内维新运动，扩大参与、创造可能、改变未来”，她要让党的主张更贴近人民。

潘维刚也说，未来她将拜会党友好县市首长、立院党团、各级党部、社会团体与意见领袖，力求把选举恩怨化解，并将心力转移到最迫切的2018选举。