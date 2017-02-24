著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕 或入狱10年

（联合早报网讯）近日，有消息称中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。有媒体通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希（Stefan Underhill）将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。

据环球网报道，根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金（是46.4万美元存入金额的38%），以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元（约200万人民币）。

康州联邦检察官达利认为，英达的结构性拆分行为（Structuring）是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告（Currency Transaction Report）”。

据了解，英达，1960年7月7日生于北京，中国大陆男演员、导演。毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。1993年执导的家庭情景喜剧《我爱我家》播出，是英达第一部导演的作品，火遍大江南北，代表作还有东北一家人、马大姐系列。