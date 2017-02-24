研究指中国200多种中药能有效治疗中风

（联合早报网讯）中国科学家从近8000种中草药中发现了大量天然抗中风化合物，其中有接近200种中药植物被证实是中风治疗与恢复的常用药。该项研究成果已于日前发表在国际期刊《科学报告》上。

新华社报道称，中风也叫脑卒中，是全球范围内发病率高、致死率高的疾病之一，仅亚洲中风死亡病例就占全球的三分之二。此外，中风的发病年龄也横跨青年、中年、老年，甚至是儿童和青少年。

据论文第一作者、中科院昆明动物研究所代绍兴博士介绍，中风作为发病前无明显症状的突发性综合疾病，不管是对于中风的急性干预治疗，还是后期的恢复性治疗都需要花费大量财力和精力，对社会和患者家庭造成很大负担。现在西医治疗主要集中在中风后期的恢复阶段，对于中风前期和发生阶段的急性干预药物非常少。

中科院科学家从中国传统中草药植物入手，通过筛选中医临床抗中风治疗的中药药方，结合国内外多个数据库信息，利用分子对接的方法，研究了近8000种中草药，并从3万零438个小分子化合物中获得了2355个候选抗中风化合物。

“我们发现这些抗中风候选化合物作用于15个抗中风靶点，这些靶点在中风的前期、发生时、后期都有表达，证明中药在治疗中风不同阶段都有效果。此外，我们鉴别出35个高潜力的候选化合物还具有良好的肠吸收和血脑屏障通透性等特性。”代绍兴说。

科学家在中风治疗与恢复的200种中药植物中，还发现了使用频率最高、效果最好的几种中草药，包括川芎、当归、红花、赤芍、黄芪、丹参、桃仁、大黄、菖蒲等。

该研究解释了中草药中多种抗中风植物潜在的作用机制，为抗中风药物研发提供了一个有吸引力的起点和广阔范围。