数个中央部委和地方“一把手”换将

（联合早报网讯）中国今天（24日）密集调整中央部委和地方“一把手”：国家发改委副主任何立峰接替徐绍史任发改委主任，中纪委副书记张军接替吴爱英任司法部部长，商务部副部长钟山接替高虎城任商务部长，山东省长郭树清接替尚福林任银监会主席。

另有消息说，中共山东省委副书记龚正将接任山东省长，中纪委常委、中央机构编制委员会办公室主任张纪南将接替王三运任中共甘肃省委书记。

徐绍史、高虎城、吴爱英、尚福林、王三运因超过或接近正部级65岁的退休年龄而卸任。按照惯例，他们下一步可能转到全国人大或全国政协任职。

62岁的何立峰毕业于厦门大学经济系，曾长期在福建、天津工作，是中共总书记习近平和政治局常委、副总理张高丽的老部下。

1985年，拿到硕士学位仅一年的何立峰担任厦门市政府办公室副主任，当时，习近平刚从河北正定县委书记调任厦门市副市长，是何立峰的直接领导。2001年，何立峰从中共泉州市委书记升任福建省委常委、福州市委书记，仍在时任福建省长的习近平领导下工作。

2009年，何立峰调任天津市委副书记，成为时任天津市委书记张高丽的下属。2013年，何立峰出任天津市政协主席，成为正部级大员。2014年，何立峰调任国家发改委副主任，张高丽则是主管发改委的国务院常务副总理。

据了解，中共政治局2月21日会议作出了有关发改委、商务部、司法部等部委“换帅”的决定。国家发改委第二天召开干部会议，中组部领导在会上宣布何立峰担任发改委党组书记，提名为主任人选。

据新华社报道，全国人大常委会今天下午经表决，决定任命何立峰为国家发改委主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。

62岁的钟山也是习近平的老部下，曾长期在浙江外贸系统工作，多次被评为浙江省外贸“有突出贡献”经理，获得过全国“五一”劳动奖章、全国劳动模范等称号。2003年1月钟山出任浙江省副省长时，习近平是当时的浙江省委书记。

张军今年61岁，1985年获得中国人民大学法学硕士学位，随后一直在最高人民法院工作。2001年，45岁的张军升任最高人民法院副院长，2003年调任司法部副部长，2005年又“回炉”再任最高人民法院副院长，2012年出任中纪委副书记。

中国银监会今天上午中层以上干部会议，中组部领导在会上宣布，61岁的郭树清出任银监会第三任党委书记、主席。银监会原主席尚福林出任全国政协经济委员会副主任委员。

郭树清曾担任原国家体制改革委员会秘书长、贵州省副省长、中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、中国建设银行董事长、证监会主席，2013年出任山东省省长。

据21世纪经济报道消息，郭树清今天在银监会干部会议上提到了金融领域正在积累的八大风险，即不良资产风险、流动性风险、债券违约风险、影子银行风险、外部冲击风险、房地产泡沫风险、政府债务风险、互联网金融风险，并指八大风险或多或少都与银行业风险有关。

有分析指出，去年12月举行的中共中央经济工作会议将防范金融风险提升到新的高度，要求强化金融监管。中国央行、证监会、保监会领导人近日纷纷表态要打击“金融大鳄”，随着郭树清出掌银监会，银监部门也将加入围捕“金融大鳄”的行列，官方或将掀起新一轮金融监管风暴。

另据新华网报道，近期卸任的重庆市原市长黄奇帆、广东省原省长朱小丹、上海市原市长杨雄，三人今天都被任命为全国人大财政经济委员会副主任委员。