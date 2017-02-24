中国以“经济总冠军”回应特朗普的“汇率操纵总冠军”

（联合早报网讯）2月23日，美国总统特朗普在接受路透社专访时，再次抨击中国操纵汇率，并称中国为汇率操纵中的“总冠军”，并表示自己对这些认定从没有退缩过。但与此同时，美国财政部长努钦23日在接受CNBC采访时则表示，财政部会按照正常程序来评判美国重要的贸易伙伴是否操纵汇率，因此在审核过程还未结束之前，他不会对中国做过多判定。对于特朗普关于“中国是汇率操纵总冠军”的说法，中国外交部发言人耿爽今天（24日）表示，中国无意通过人民币的贬值获取出口上的优势。

环球网报道称，耿爽在外交部例行记者会上表示，中方将继续推进将人民币汇率形成机制的改革，同时保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。中方无意通过竞争性的货币政策，来获取贸易上的优势，人民币也不存在持续贬值的基础。中方希望有关方面客观、正确地看待人民币汇率问题，多做有利于双方互信、合作的事情。

面对西方记者对“中国是否自认为是汇率操纵的总冠军”的频频追问，耿爽表示，如果非要给中国扣上一个“总冠军”的帽子，“我想说我们确实是Grand Champion（总冠军），但我们是经济发展的Grand champion。中国改革开放以来取得的成就举世瞩目。在这方面我们是当之无愧的Grand champion。”