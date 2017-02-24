中国交行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪被“双开”

（联合早报网讯）中央纪委监察部网站今天（24日）通报指，日前，经中共中央批准，中共中央纪委对交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，他被给予开除党籍和公职处分。交行公告指，杨东平当日已提交报告，不再担任公司首席风险官职务，该公司目前业务正常。

中纪委通报指，经查，杨东平身为党员领导干部，理想信念动摇，纪律意识淡薄，违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，利用职权和职务上的影响为私营企业主获取贷款提供帮助，本人和亲属从中谋取私利。按规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予其开除党籍、公职处分，收缴其违纪所得。

证券时报网今天报道，交行当天发布公告指，杨东平已于当日向公司董事会提交报告，不再担任首席风险官职务，并于当日生效。杨东平确认其与公司董事会和高管层没有任何意见分歧，同时也没有任何需要通知公司股东及债权人的事项。该公司的业务经营及风险管理情况正常、稳定。

中国经济网报道，杨东平1956年10月生，于武汉大学获得国际金融专业硕士学位。他曾历任交行香港分行副总经理、总经理、武汉分行证券业务部副经理、信贷处副处长、处长、国际业务部总经理、副行长、行长。