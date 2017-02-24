中国北方17城将出现新一轮重空气污染过程

（联合早报网讯）中国环境监测总站预报显示，明天（25日）起，污染物扩散条件逐步转差，26日开始，京津冀区域中南部将出现重度空气污染过程，北京、天津、石家庄、廊坊、保定、邢台、衡水、邯郸、临汾、德州、聊城、安阳等17地将受到影响。

中新社报道称，经中国环境监测总站会同京津冀及周边省级环境监测中心预报，2月26日至28日扩散条件不利，京津冀区域中南部可能出现重度污染过程，其中27日影响范围最大，影响城市包括北京，天津，河北石家庄、廊坊、保定、邢台、衡水、邯郸、唐山，山西临汾，山东德州、聊城，河南安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳等。

受扩散条件持续不利影响，预计27日中国东北大部空气质量以良至轻度污染为主，黑龙江南部、辽宁中部和西部以轻度至中度污染为主，个别城市可能达到重度污染。

中国环境保护部部长陈吉宁表示，要及时发布环境空气质量预报信息，向有关地方政府发布重污染预警提示，要求各地根据实际情况，及时启动相应级别的预警，切实落实各项减排措施，缓解重污染天气影响。对发现的预案不合理、不落实等突出问题，要加大信息公开力度，查实一起，曝光一起。

预报显示，3月1日后，受冷空气影响，扩散条件自北向南逐步好转，污染形势将有所缓解。

（联合早报网讯）中国环境监测总站预报显示，明天（25日）起，污染物扩散条件逐步转差，26日开始，京津冀区域中南部将出现重度空气污染过程，北京、天津、石家庄、廊坊、保定、邢台、衡水、邯郸、临汾、德州、聊城、安阳等17地将受到影响。

中新社报道称，经中国环境监测总站会同京津冀及周边省级环境监测中心预报，2月26日至28日扩散条件不利，京津冀区域中南部可能出现重度污染过程，其中27日影响范围最大，影响城市包括北京，天津，河北石家庄、廊坊、保定、邢台、衡水、邯郸、唐山，山西临汾，山东德州、聊城，河南安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳等。

受扩散条件持续不利影响，预计27日中国东北大部空气质量以良至轻度污染为主，黑龙江南部、辽宁中部和西部以轻度至中度污染为主，个别城市可能达到重度污染。

中国环境保护部部长陈吉宁表示，要及时发布环境空气质量预报信息，向有关地方政府发布重污染预警提示，要求各地根据实际情况，及时启动相应级别的预警，切实落实各项减排措施，缓解重污染天气影响。对发现的预案不合理、不落实等突出问题，要加大信息公开力度，查实一起，曝光一起。

预报显示，3月1日后，受冷空气影响，扩散条件自北向南逐步好转，污染形势将有所缓解。