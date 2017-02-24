英国报告：港立法会选举及宣誓风波引起对一国两制落实关注

（联合早报网讯）英国政府向国会提交有关《中英联合声明》在香港实施的最新一期半年报告书，其中提及立法会选举及其后的议员宣誓风波，令港人及国际社会对“一国两制”的落实表示关注，以及社会对行使联合声明所保障的权利和自由，包括言论自由与新闻自由的持续关注。

明报新闻网报道称，报告书内容述及由2016年7月1日至12月31日期间香港的发展情况，英国外交大臣约翰逊于序言中表示，一国两制的安排“让香港的独特生活方式得以延续，并为英国及香港特别行政区之间的贸易、投资、教育以至科研交流等众多范畴，奠定稳健的基础”。

报告书中指，“然而在报告期间发生的连串事态发展，令港人及国际社会对‘一国两制’的落实表示关注。这包括围绕立法会选举及其后的议员宣誓风波，以及社会对行使联合声明所保障的权利和自由，包括言论自由与新闻自由的持续关注”。

报告总结部分中指出，“‘一国两制’的原则，于众多方面继续运作良好”。而就上述引起关注的事件，报告总结指，“让香港继续享有，并被视为享有《基本法》及《中英联合声明》所充分保障的高度自治，对全面恢复‘一国两制’的信心至关重要”。

香港政府回应查询表示，外国政府不应以任何形式干预香港特别行政区的内部事务。