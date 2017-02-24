台清泉岗基地毒品初验阳性官兵增至26人

（联合早报网讯）台湾清泉岗基地查获类安非他命毒品案，台中地检署襄阅主任检察官郭景东今天（24日）说，查扣到的毒品还是51包，但营区内士官兵初验呈阳性反应者则从20名增加到26名。

中央社报道称，清泉岗基地营区内查获类安非他命毒品案，正由台中地检署侦办中，郭景东表示，上午地检署专案小组检检官召开专案会议，就未来案件侦办进行任务分配。

郭景东指出，目前查扣到的51包毒品数量没有增加，但针对营区内士官兵的毒品初验，则从20人增加到26人，初验呈阳性者的尿液将再送宪兵指挥部做进一步鉴定及复验，复验后有可能会出现阴性，就称为伪阳性，但复验结果还未出炉。

毒品究竟从何而来，郭景东表示，将调阅营区内相关地点监视器，监视器调阅之后，为慎重起见，将安排两个不同单位的人交叉比对，勘验监视器，找出可疑人士做全面性的清查，有阳性反应的初筛人员还要进一步调阅通联纪录。

另外，查扣到的毒品吸食器，郭景东说，已于昨天（23日）下午送到刑事警察局，将针对吸食器上面的生物迹证与相关人员做比对。

至于传出全桉是否涉及“阴谋论”，郭景东表示，目前没有明显迹证有此发现，不过，任何可能性都不会排除，检方侦办会从全面性去考量，不会从单一方向思考，所以这部分绝对不会排除有此可能性。

对于军方是否配合检方办案，郭景东说，由于有关营区事宜都要国防部配合，国防部与检方沟通没有障碍，也有直接对话窗口，检方跟宪兵队也一样，有蒐集到新事证都会第一时间知道。