潘维刚宣布参选 国民党党主席选战激烈

（联合早报网讯） 台湾在野的中国国民党主席选战日益激烈，挺现任党主席洪秀柱的国民党副主席陈镇湘日前暗批前副总统吴敦义将成为第二个李登辉(蓝皮绿骨之意)，并要求前副主席詹启贤先交待清楚前总统陈水扁319枪击案“两颗子弹”事件。

遭到质疑的吴敦义和詹启贤两人随即做出反击：吴敦义要求洪秀柱请假或请辞参选，詹启贤则强调自己的人格遭到了严重指控，如有对不起国民党之事，将立刻退党。

另一方面，前立委潘维刚今天（24日）也宣布参选国民党主席，连同先前投入选战的吴敦义、副主席郝龙斌、詹启贤、台北农产运销公司总经理韩国瑜以及寻求连任的洪秀柱，一共有六人参选，目前以吴郝洪三人较被看好能通过第一轮选举。

潘维刚曾担任六届立委，与军系黄复兴党部关系密切，她投入这场选举被外界视为是帮助吴敦义分食洪秀柱的妇女票和黄复兴党部的票源，也会影响郝龙斌在黄复兴党部的得票。

她今天上午接受广播节目访问时表示，虽然有人质疑她参选的动机，出现“阴谋论”，但她强调，参选是自己看到民进党执政后台湾经济倒退、两岸情势不佳，国民党无强力监督，经深思熟虑的决定，而非谁的侧翼，“只有参与才可能创造与改变”。

潘维刚表示，在目前六都中，国民党仅有新北市一席，她承诺，作为党主席，若在2018年六都选举中没拿下三都，她就会下台负责。

党政经历最完整的吴敦义在去年国民党溃不成军时未接下重整旗鼓的重任，此时投入党主席选举，被批评为看到民进党执政不佳才挺身而出的机会主义者。

军方出身的陈镇湘日前在黄复兴党部一场座谈会上意有所指地暗讽吴敦义：“中国国民党若把‘中国’两个字拿掉，变成‘台湾’国民党，那跟民进党有什么区分？党主席候选人若有此倾向，有这种表态的，会不会变成第二个李登辉? ”

陈镇湘也把矛头对准2004年担任奇美医院院长的詹启贤，指当年陈水扁的“两颗子弹”事件让陈水扁在选情不被看好下却能连任总统成功，詹应该交待清楚。

这两项指控相当尖锐，吴詹两人今天也分别作出说明与反击。

吴敦义今天接受总统府前副秘书长罗智强面簿直播专访，在被问到目前党内厮杀的情况时表示，一个自由民主的政党，选党主席的过程本来就应该公开，参选人数众多，不是分裂的因素，关键是要看主其政者、党的操盘者能不能做到完全公平公正公开，否则会造成冲突与内哄。

他认为洪秀柱要竞选连任，理应请假或请辞，有些党干护主心切，就出现很多不得当的言行，“要让被攻击的人保持缄默是不可能的”；他也指责陈镇湘“当党的副主席是来增加团结，不是去斗”。

詹启贤今天也称陈镇湘的质疑令他非常痛心，“这件事情，对我一生的人格，是严重的指控，在我的人生上，是一个很严重的污点”。

他强调，这是国民党及台湾历史上的大事，不容混淆，因此，他正式向党中央要求下周到中常会报告319枪击案，并接受中常委询问，“如果有任何不法、对不起国民党之处，我立刻退党、退选”。