中国最高检：拟将对重大冤错可能的申诉案件交异地办理

（联合早报网讯）中国最高检消息称，最高人民检察院刑事申诉检察厅研究起草了《人民检察院刑事申诉案件异地审查规定》，明确提出对有重大冤错可能的申诉案件交由异地进行办理，以消除阻力和干扰，切实发挥检察监督的职能作用。

中新社报道称，据介绍，目前，该规定已起草了初稿，将在进一步征求意见和修改完善后出台。

最高检今天（24日）召开纠防冤错案件经验交流会，最高检刑事申诉检察厅厅长尹伊君在会上表示，由于各地发展不平衡，特别是重大刑事申诉案件在本地监督纠正中面临阻力等因素，单纯依靠原案所在地检察机关的力量纠正案件，存在诸多无法解决的障碍。

据悉，刑事申诉案件办理环节处于整个诉讼过程的最末端，具有回看全程、全面分析的独特视角。通过办理申诉案件，可以对原案办理情况进行深入分析，查找司法办案中存在的倾向性、苗头性问题，提出改进工作的意见建议，有助于从整体上提高司法机关办案水平和质量。

“我们坚持把反向审视作为加强法律监督的一项重要工作贯穿于办案始终，优化反向审视的效果，将定期分析、专项分析、个案分析相结合，对司法办案中存在的问题，在抓好末端处理的同时，深入分析其发生根源，实现源头治理，促进相关司法制度和工作机制不断完善。”尹伊君说。