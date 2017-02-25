江西宁都禁官员打麻将引争议 当地称不想炒作

（联合早报网讯）江西宁都县近日发出通知，严禁县副处级以上领导干部在任何时间与场合打麻将，一经发现查实将先免职后处理。消息引起社会热议，宁都县委宣传部表示，目前当地不希望被过度炒作。

中新网报道，2月17日，中共江西宁都县委下发《关于重申严禁县副处级以上领导干部打麻将的通知》。通知称，为狠刹麻将赌博风，县委决定先从县四套班子领导抓起，严禁在职县副处级以上领导干部在任何时间（不管是工作上班时间还是休息放假时间）、任何场合（不管是在娱乐休闲场所还是在自己家里）以任何形式（不管是娱乐还是赌博）参与打麻将，一经发现查实，先免职后处理。

此通知被同时刊登在中共江西宁都县委机关报《今日宁都》和江西省宁都县人民政府网站。该通知还附带了群众监督举报举报电话及举报邮箱。

禁令通知下发后引起广泛热议，社会各界褒贬不一。有网友表示，“虽然是有效果，可以整风气，但这是私人领域的事宜，也该尊重。”还有网友说，“你们可能不知道，宁都打麻将的风气有多厉害。”

国家行政学院教授竹立家此前就此事接受媒体采访时表示，这是对县副处级以上关键少数人的管理，对地方风气起正向引导作用，值得表扬。

报道指，24日，江西省宁都县人民政府官网上并未见到《关于重申严禁县副处级以上领导干部打麻将的通知》，但一则《关于严肃查处公职人员参与赌博的通知》（简称《通知》）在官网通知栏滚动出现。这份《通知》由中共宁都县委“打好六大攻坚战再塑宁都新形象”作风整治活动领导小组发布。《通知》称，“凡发现公职人员参与赌博的，要及时依纪依规处理，是领导干部的要从重或加重处分，一律先免职再处理，构成违法犯罪的，移交司法机关处理。对典型案例，要进行通报和公开曝光。”

中共宁都县委宣传部办公室一廖姓负责人对此回应称，“这是对内的一个文件，工作刚刚开始，我们不希望过多炒作，如果你真的需要采访，发一个函过来，走程序。”随即，记者按其要求将采访函发至给该负责人。接到采访函后，该名负责人致电记者仍称“不方便接受采访”。