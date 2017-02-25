郝龙斌批中正堂去蒋化：执政无能才操弄过去

（联合早报网讯）二二八事件70周年，台湾文化部长郑丽君今天表示，中正纪念堂有必要转型，将会让威权统治意象鲜明的商品如公仔、文具等下架停售，并停止发放相关文宣、停播开闭馆“蒋公纪念歌”。国民党副主席郝龙斌批评，民进党执政对于现在的问题无力解决，对于未来的方向又茫然无知；只好不断操弄过去、扭曲历史，可悲！郝龙斌指出，前总统陈水扁执政后期，他刚就任台北市长时，扁政府就因为要转移施政无能的焦点，而来动中正纪念堂的脑筋；当时他立刻启动文化资产相关法令，阻止这样意识形态的恶意作为。想不到蔡英文才执政九个月，民进党就要搬出同样的一招来救危。

台湾联合报报道，郝龙斌认为，中正纪念堂是台湾这几十年发展历史的一部分，是台北市民重要的记忆与休憩场合，也是台北知名的观光景点。文化部应该做的事，是保存台湾的每一个时期的历史和文化，而没有权力用自己的意识形态，刻意去掉或抹杀某些历史。

郝龙斌说，如果当年没有老蒋带领国军来保卫台湾，没有823炮战守护台湾，请问今天台湾飘扬的会是那个国家的国旗？台湾还能有今天的民主、自由和开放？说不定也不会存在民主进步党。

但台湾PTT论坛上有网友对此说法不以为然，据《自由时报》报道，许多人留言反呛郝龙斌说法“厚颜无耻”、“民主是人民争取来的（本该有），说得好像是你施舍是（似）的”、“民主教父蒋中正？ XD”、“对啊，白色恐怖更是民主自由的象征”…有网友用郝龙斌的说法造样造句称，“没有老蒋屠杀，就没有今天的228”、“没有老蒋就没有228，没有老蒋就没有白色恐怖，没有老蒋就没有戒严37年”。