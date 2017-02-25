中国“篮球泰斗”李震中在沪逝世 享年100岁

（联合早报网讯）上海师范大学体育学院教授、中国篮坛泰斗李震中昨天（24日）下午在沪逝世，享年100岁。

中新社报道称，李震中曾作为中国篮球队队长带队出征第14届伦敦奥运会篮球赛，因为高弹跳和漂亮的上篮动作，享有“托塔李天王”的美誉。

李震中1916年4月11日出生于天津市，1936年7月毕业于南京中央国术体育专科学校。上世纪40年代退役后，他开启了长达30多年的体育教育生涯，先后在上海体育学院和上海师范大学任教的他，培养出众多篮球明星和学者，并五次参与主编体育《篮球》教材和制订中国《体育法》，是一位见证中国篮球兴衰史的传奇人物。

刚刚当选中国篮球协会主席的姚明与李震中亦颇有渊源。多年前，姚明曾与母亲、上海女篮老队员方凤娣一起去李震中家探望这位名宿，彼时，姚明亲切地称李老是自己的“祖师爷”。

而在上海师大2015年为李震中举办的李震中体育思想研讨会暨百岁寿辰上，姚明与妻子叶莉专程到场祝贺，并送上祝福和鲜花。那一天，李老遍布全球的弟子和沪上体育界近百人交流了老人的精神，认为李震中见证了中国篮球的百年发展史，推动了体育教育事业的前进，“师铎震中，桃李满天”是他一生最好的注解。

上海师大今天（25日）发布讣告称，将于2月28日下午在上海龙华殡仪馆举行李震中追悼会。