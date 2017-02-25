交不出寒假作业 台小六生疑遭罚跪擦地

（联合早报网讯）老师这样做对吗？台湾新竹县一名13岁小六生，因家中经济不佳，没有相机，交不出寒假作业的“煮菜照片”，疑遭班导师罚“跪在地上”擦地版。校方否认体罚，并称一切都是沟通上的误会，已给学生补交作业的机会，但他仍交不出才给予“机会教育”。

据《苹果日报》报道，男童家中经济困顿，父母都不在身边，平日都是由表姐和身体不好的70多岁阿嫲照顾。

这次寒假有一个作业，要同学“在家煮一道菜，把每个步骤都用相机拍下来”后，再将照片贴到寒假作业本里。但男童因家中经济不好，没有相机，男童也没有手机，表姐平日忙上班也无能为力，和班导师沟通后，希望以“文字和画画的方式表达”，没想到班导师竟表示要他“自己想办法”，一个礼拜后补交不出来就要处罚他。

男童因交不出作业，就这样被班导师罚，跪在教室擦拭约55坪（182平方米），2000多格的地板。替男童抱屈的表姐说“表弟第一时间就用画画的方式交作业”，且上班的店里有表弟在店里写作业的画面，“可以调监视器作证”。她还表示，校方不但不肯道歉，还曾经到家里施压，要他们“别把事情闹大”。

校方则否认体罚男童，并认为“班导师教学相当认真”，也很照顾男童，这次他因男童逾期未交作业，基于“教育的立场”要求他“学习做家事”，才会要他擦地板，“是教育并非体罚”，至于为何不使用拖把而要跪蹲在地上，校方表示会再深入了解。