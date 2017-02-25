丽江古城等三家5A级景区被严重警告

（联合早报网讯）中国国家旅游局今天（25日）召开新闻发布会，宣布经全国旅游资源规划开发质量评定委员会（以下简称全国旅资委）评定，对云南省丽江市丽江古城景区、黑龙江省牡丹江市镜泊湖景区、辽宁省大连市老虎滩海洋公园·老虎滩极地馆等三家5A级旅游景区作出严重警告处理决定。
国家旅游局通报，根据现场检查和游客投诉集中反映的问题及其影响的严重性，经国家旅游局局长办公会审议，全国旅资委决定给予云南省丽江市丽江古城景区、黑龙江省牡丹江市镜泊湖景区、辽宁省大连市老虎滩海洋公园·老虎滩极地馆等三家5A级景区严重警告，限期六个月整改。
其中，云南省丽江市丽江古城景区存在的问题主要是：游客投诉率长期居高不下，游客人身财产安全事件频发，屡屡造成 社会严重不良影响，古城内原住居民与旅游经营人员矛盾突出，景区产品质量下降，旅游设施品质退化等。
黑龙江省牡丹江市镜泊湖景区存在的问题主要是：景区周 边黑车拉客现象严重，高等级厕所缺失，旅游厕所数量严重不足，游客服务中心无旅游服务，景区标识标牌陈旧破损，游客投诉多等。
辽宁省大连市老虎滩海洋公园·老虎滩极地馆存在的问题主要是：游客服务中心功能严重不足，游步道质量严重退化，垃圾乱堆乱放、机动车乱停乱放等现象严重，安全提示严重不足，游客投诉多等。