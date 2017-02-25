丽江古城等三家5A级景区被严重警告

政府将调高水费30%，而水电费回扣也会相应增加。你怎么看？(2017年2月24日开始投票)

Choices 工业用水较多，应该只针对工业调整水费 水电费回扣有助应付水费上涨 担心家庭开支和物价因此上涨 生产水的成本增加，调高水费可以理解 工业用水较多，应该只针对工业调整水费 17.27% (67 votes) 水电费回扣有助应付水费上涨 3.61% (14 votes) 担心家庭开支和物价因此上涨 64.18% (249 votes) 生产水的成本增加，调高水费可以理解 14.95% (58 votes) Total votes: 388