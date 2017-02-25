“广西官员请吃穿山甲”案嫌疑人已被拘留

（联合早报网讯）广西壮族自治区森林公安局透露，2月6日网上流传“广西官员请吃穿山甲”事件以来，广西壮族自治区森林公安部门高度重视，迅速成立专案组开展调查。

广西日报客户端消息称，经查，2015年7月在网上发布的“广西官员请吃穿山甲”微博中所提到的宴请，是由李宁（原自治区高校工委统战部长，2016年5月因涉嫌受贿犯罪被检察机关批准逮捕）及某私营企业负责人李某科安排的，地点在李某科所在公司饭堂。李某科及公司厨师晏某涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物犯罪。近日，李某科及晏某已被公安机关刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。

2月6日，一则“广西官员请吃穿山甲”微博在中国内地引发社会广泛关注，微博发帖人“Ah_cal”自称是香港企业家考察团的成员；该男子随即被网友戏称为“穿山甲公子”。相关微博后被删除。

后经广西壮族自治区纪委核查，2015年7月8日至10日，广西举办了“投资广西 走向东盟——2015年香港企业广西行”活动。活动结束后，该考察团个别成员自行留在南宁，彬参加了私人组织的宴请活动，活动地点在某私营企业内部饭堂。

根据广西新闻网此前消息，宴请活动相关费用由私人支付，参加宴请的公职人员只有自治区高校工委统战部原部长李宁一人，自治区投资促进局无人参加。李宁已于2016年5月因涉嫌受贿罪被检察机关依法逮捕。